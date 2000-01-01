Vous souhaitez gérer vos réseaux sociaux ? contrôler vos e-réputation ? augmentez votre clientèle ?

Ce cours est fait pour vous !

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(20 disponibles)

Composition du cours:

Cours 1 introduction à la gestion des réseaux sociaux : inventaire

Cours 2 G+ : faire un compte google

Cours 3 G+ : faire un compte MyBusiness

Cours 4 G+ : gérer sa page et photos

Cours 5 G+ : gérer ses posts

Cours 6 G+ : inviter un local guide

Cours 7 G+ : adwords

Cours 8 Facebook : faire un compte perso pro

Cours 9 Facebook : faire sa page entreprise

Cours 10 Facebook : publicité sur FB

Cours 11 Twitter : faire un compte

Cours 12 Twitter : gérer son compte

Cours 13 Twitter : faire de la pub

Cours 14 LinkedIn : faire son compte perso pro

Cours 15 LinkedIn : faire sa page entreprise

Cours 16 LinkedIn : faire de la pub

Cours 17 TripAdvisor : devenir propriétaire de la page

Cours 18 Gérer les avis positifs et négatifs

Cours 19 faire ses ressources images

Cours 20 gérer tous ses comptes en un clin d'oeil : hootsuite

Cours 21 contrôler Google Actualités

Cours 22 contrôler les avis sur booking

Cours 23 être présent sur Yelp

Cours 24 faire sa chaine youtube

Cours 25 résoudre les doublons sur G+

Cours 26 faire du cross plateforme

Cours 27 comparer son évolution avec les stats rapidement

Cours 28 faire des newsletter

Cours 29 comment avoir un website vite vite

Cours 30 la pub en géolocalisation

Cours 31 la pub selon les intérêts

Cours 32 comment faire des messages engageants

Cours 33 c'est quoi le ROI ?

Cours 34 résumé

Bonus 1 checklist quotidienne en 10 minutes (PDF)