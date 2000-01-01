Formation aux réseaux sociaux - Basic
Vous souhaitez gérer vos réseaux sociaux ? contrôler vos e-réputation ? augmentez votre clientèle ?
Ce cours est fait pour vous !
Réduction de 100$ avec le code "PREMIER"
(20 disponibles)
Composition du cours:
Cours 1 introduction à la gestion des réseaux sociaux : inventaire
Cours 2 G+ : faire un compte google
Cours 3 G+ : faire un compte MyBusiness
Cours 4 G+ : gérer sa page et photos
Cours 5 G+ : gérer ses posts
Cours 6 G+ : inviter un local guide
Cours 7 G+ : adwords
Cours 8 Facebook : faire un compte perso pro
Cours 9 Facebook : faire sa page entreprise
Cours 10 Facebook : publicité sur FB
Cours 11 Twitter : faire un compte
Cours 12 Twitter : gérer son compte
Cours 13 Twitter : faire de la pub
Cours 14 LinkedIn : faire son compte perso pro
Cours 15 LinkedIn : faire sa page entreprise
Cours 16 LinkedIn : faire de la pub
Cours 17 TripAdvisor : devenir propriétaire de la page
Cours 18 Gérer les avis positifs et négatifs
Cours 19 faire ses ressources images
Cours 20 gérer tous ses comptes en un clin d'oeil : hootsuite
Cours 21 contrôler Google Actualités
Cours 22 contrôler les avis sur booking
Cours 23 être présent sur Yelp
Cours 24 faire sa chaine youtube
Cours 25 résoudre les doublons sur G+
Cours 26 faire du cross plateforme
Cours 27 comparer son évolution avec les stats rapidement
Cours 28 faire des newsletter
Cours 29 comment avoir un website vite vite
Cours 30 la pub en géolocalisation
Cours 31 la pub selon les intérêts
Cours 32 comment faire des messages engageants
Cours 33 c'est quoi le ROI ?
Cours 34 résumé
Bonus 1 checklist quotidienne en 10 minutes (PDF)